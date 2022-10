Juventus, Pogba e Chiesa insieme: il gesto d'intesa

Pogba e Chiesa, finalmente insieme: la Juve li aspetta. In attesa che i due possano unire le forze in partita, una volta rientrati a disposizione di Allegri, Paul e Federico mostrano comunque già un certo feeling alla Continassa. Entrambi fremono per poter dare il loro contributo in una stagione che si sta rivelando più complessa del previsto. Il cenno d'intesa tra i due nel corso della seduta di martedì in vista dell'Empoli lascia sicuramente ben sperare, malgrado serva ancora un po' di tempo. Un Pogba contento, ma comunque realista, ha commentato "È solo il primo giorno", come testimoniato dal breve video pubblicato dall Juventus sui suoi canali social. È solo il primo, ma in molti lo attendevano da tanto.