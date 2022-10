Juventus, il rituale continua: Allegri opta per un nuovo mini ritiro

Il ritiro pre derby ha dato i frutti sperati, in questo senso. Calciatori che ultimamente avevano perso la parola (zitti tutti dopo Monza-Juventus, zitti tutti dopo Milan-Juventus) e che qualche mugugno a labbra strette lo proferivano giusto in Champions League, vincolati da obblighi contrattuali, si sono invece ritrovati a raccontare all’unisono quanto "il gruppo è compatto", quanto "è banale dire che non stiamo con Allegri! Siamo tutti con lui". E ancora che "la Juve non molla mai". Cinguettando via social, peraltro, attestati di stima come quello pubblicato ieri da

In questi giorni s’è lavorato sodo, allo Juventus Center della Continassa. E s’è lavorato in un clima (pro)positivo. L’idea che se non il miracolo Scudetto, quantomeno l’impresa quarto posto possa compiersi comincia a balenare all’intorno del gruppo. E Allegri, come già fece nella stagione 2015-16, continua a instillare fiducia e a far leva su questo rinnovato barlume di rinascita degli spiriti. Non è un caso che anche il programma che accompagna verso Juventus-Empoli ricalchi in parte quello che era stato propedeutico al derby. Il programma odierno prevede un seduta d’allenamento in serata. Poi cena insieme. Pernottamento al Jhotel.

Non era così scontato che succedesse: spesso in occasione delle partite serali Allegri opta per una “gestione all’inglese”, ergo un liberi tutti alla vigilia - dopo l’allenamento - e un ritrovo direttamente in mattinata il giorno del match. Tende a voler alleggerire il clima, di solito, e sgombrare le menti. In questo caso, invece, sceglie piuttosto di provare a sfruttare l’energia positiva sulla scorta di quanto accaduto la settimana scorsa.

In teoria, può essere una ottima idea. Ma il responso passa ora alla pratica.