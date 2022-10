Juventus, Lautaro scrive a Di Maria: il messaggio che fa sperare i tifosi bianconeri

TORINO - Volti sorridenti agli allenamenti della Continassa con i due big,

Paul Pogba

e

Federico Chiesa

25 ottobre a Lisbona contro il Benfica. Massima precauzione, ma trapela un cauto ottimismo in casa , aggregati ai compagni di squadra. E’ un nuovo inizio per entrambi, anche se i tempi di rientro sono sfasati. Il Polpo, fermo dal 23 luglio, con alle spalle una terapia conservativa che non ha funzionato e un intervento al menisco il 5 settembre, si è posto come obiettivo di rientrare ilcontro il. Massima precauzione, ma trapela un cauto ottimismo in casa Juventus perché ci sono stati riscontri positivi dopo il primo allenamento in gruppo.

Chiesa, invece, ormai si allena da due settimane con la prima squadra e anche lui scalpita perché la sua assenza è decisamente più lunga: l’esterno è fuori da oltre dieci mesi e non vede l’ora di riassaporare il clima partita.

Massimiliano Allegri

sembrava orientato a convocare Chiesa per domani sera, nella sfida dell’Allianz contro l’Empoli, senza tuttavia farlo esordire perché vorrebbe che prima debuttasse in un’amichevole per testare la sua tenuta fisica. Alla fine però potrebbe prevalere la prudenza e il debutto in panchina slittare.