De Sciglio, Legrottaglie, Ranieri e Benetti: l'omaggio social della Juve

"Un altro compleanno con noi in bianconero" . Così la Juventus , sul proprio account ufficiale Twitter, celebra il 30° compleanno di Mattia De Sciglio , terzino destro - e all'occorrenza sinistro - a disposizione di Massimiliano Allegri dall'estate 2017, quando fu prelevato dal Milan, ad eccezione della stagione 2020-21, trascorsa in prestito all'Olympique Lione. Il club bianconero ha poi pubblicato sul medesimo social network un video di oltre 30 secondi con le migliori giocate del 40 volte nazionale italiano con la seguente didascalia: "Tanti auguri di buon compleanno al nostro Mattia" .

La Juve omaggia anche Legrottaglie, Ranieri e Benetti

"Una tripletta di compleanni da festeggiare": dopo De Sciglio, la Juventus omaggia anche Nicola Legrottaglie, Claudio Ranieri e Romeo Benetti. Il primo, che compie 46 anni, ha vestito la maglia bianconera dal 2003 al 2005 e dal 2006 al 2011 (in mezzo i prestiti a Bologna e Siena), prima di trasferirsi al Milan, per un totale 154 presenze e 10 gol. Il secondo, classe 1951, è stato allenatore della prima squadra tra il 2007 e il 2009 (93 panchine, 46 vittorie, 30 pareggi e 17 sconfitte). Il terzo, che spegne 77 candeline, ha esordito nella stagione 1968-69, tornando a Torino nel 1976 e rimanendovi fino al 1979: 159 gettoni e 23 centri lo score in bianconero.

