Juventus-Empoli, Kean al primo gol stagionale: da quanto tempo non segnava

A Torino contro l'Empoli l'ha sbloccata Moise Kean. L'attaccante bianconero è tornato al gol portando in vantaggio la Juve: il numero 18 dopo aver raccolto un assist di Kostic ha anticipato De Winter e battuto Vicario. Un ottimo avvio di partita per Moise Kean che prima del gol ha avuto anche un'altra occasione per segnare.