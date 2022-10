Juventus, Rabiot sbocciato: dal Maccabi all'Empoli, il dato sulle doppiette

Serata di sorrisi in casa Juve . La vittoria all' Allianz Stadium per 4-0 contro l' Empoli ha confermato i progressi visti dalla squadra di Allegri nel derby vinto contro il Toro per 1-0. In gol Moise Kean , che non segnava da Sassuolo -Juve 1-2 del 25 aprile 2022, Weston McKennie e Adrien Rabiot , che con una doppietta ha chiuso definitivamente il match.

Rabiot, l'unica doppietta prima della Juve

In attesa del ritorno di Pogba, Allegri può dunque continuare a fidarsi dell'altro centrocampista francese in rosa, una delle poche note liete della stagione fino a questo momento. Rabiot, contro la squadra di Zanetti, ha bissato la doppietta realizzata sempre in casa contro il Maccabi Haifa in Champions League (partita vinta per 3-1 dai bianconeri). C'è un dato raccolto da Opta che certifica la crescita esponenziale del francese: in carriera, prima di questa stagione, il classe 1995 aveva realizzato solo una doppietta nel 2015 contro il Tolosa in Ligue 1, quando ancora indossava la maglia del Psg.