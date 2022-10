La Juve stravince senza Di Maria: il messaggio della moglie sui social

TORINO - Non ha potuto partecipare da protagonista al rotondo successo per 4-0 sull'Empoli , Angel Di Maria . Questo però non gli ha impedito di sostenere la squadra bianconera a distanza, come certificato dai messaggi pubblicati sui social network dalla moglie Jorgelina Cardoso.

Di Maria, sostegno alla Juventus sui social

Su Instagram, infatti, la compagna del Fideo ha postato una story insieme al marito - "Sempre con la squadra, forza Juve" - e un post in compagnia delle figlie Mia e Pia, con la seguente didascalia: "Sempre a tifare per la Juve, fino alla fine". In attesa di tornare il campo, l'argentino d'altronde non può far altro che seguire da "semplice" tifoso insieme a tutta la famiglia.