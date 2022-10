Moggi, dalla Juve alla Juve: complimenti a Miretti e brindisi con Montero

TORINO - Torna il sorriso in casa Juventus con il poker contro l'Empoli grazie alla doppietta di Rabiot e alle reti di Kean e McKennie. Sugli spalti dello Stadium si sono incontrati due tifosi speciali che hanno brindato insieme prima del 4-0 della formazione di Allegri : si tratta di Luciano Moggi e Paolo Montero. Quest'ultimo, prima della partita dei big, aveva ritrovato la vittoria con la sua Under 19 giocando a tennis contro il Cagliari, steso per 6-0 e da un super Yidliz. E proprio sui giovani bianconeri c'è l'occhio dell'ex ds juventino che ha voluto lanciare un messaggio a Fabio Miretti, fresco vincitore del Best Italian Golden Boy di Tuttosport.

Moggi, la profezia su Miretti

Questo il tweet di Moggi: "Complimenti a Fabio Miretti per aver vinto l’Italian Golden Boy. Questo deve essere visto non come il raggiungimento di un obiettivo, ma come linfa per impegnarsi e crescere per poterne vincere tanti altri. Nel calcio vince e arriva lontano chi ha fame di vittorie". Un messaggio per continuare a stimolare il classe 2003 entrato quest'anno a pieno titolo nelle gerarchie del centrocampo di Allegri.