Juventus, l'analogia che fa sognare i tifosi

TORINO - L'epica della storica rimonta della stagione 2015-16 riecheggia sempre in casa Juventus soprattutto dopo la partenza non ottimale della stagione. Nell'anno della rimonta il derby fu la partita della svolta, vittoria per 2-1 con gol decisivo di Cuadrado 93', alla quale seguì il successo per 3-1 ad Empoli. Quest'anno, complice anche il calendario, i bianconeri si trovano nella stessa situazione: successo di misura nel derby (1-0) ed importante vittoria (4-0) contro la compagine toscana. Due vittorie consecutive oggi come nel 2015 quando la squadra di Massimiliano Allegri cominciò la scalata in classifica che portò poi allo scudetto. Un precedente che lascia ben sperare i tifosi bianconeri.