Juve, per Chiesa test superato: doppietta nella partitella in famiglia

TORINO - Dopo nove mesi di assenza... è tornato Federico Chiesa! Oggi l'esterno offensivo campione d'Europa con la Nazionale italiana nel 2021 ha disputato l'amichevole in famiglia organizzata per testarne la condizione fisica. La partitella ha coinvolto i ragazzi della Primavera di Montero, non impiegati ieri contro il Cagliari, (così come quelli di Allegri a riposo o quasi con l'Empoli) e alcuni calciatori aggregati dall'Under 17: l'ex Fiorentina ha risposto presente, mettendo a segno due reti nei 45 minuti in cui è rimasto in campo. Il match è terminato poi 7-1: per la squadra A, oltre a Chiesa, a segno Cerri (tripletta), Miretti e Lipari, mentre è del classe 2006 Finocchiaro la rete segnata dalla squadra B.

Chiesa, i dubbi di Allegri verso Benfica-Juventus Max Allegri sarà certamente soddisfatto della risposta data da Chiesa sul terreno di gioco, non scontata dopo un'assenza così lunga. A giudicare anche dalle parole del tecnico nella conferenza stampa alla vigilia della sfida poi stravinta 4-0 con l'Empoli, Allegri potrebbe convocare l'ex Fiorentina per la delicata trasferta di Champions League a Lisbona con il Benfica. Resta viva anche l'opzione di lasciare l'esterno a Torino, per fargli proseguire il proprio recupero, sulla stessa falsariga di quanto è stato fatto/si sta facendo con gli altri infortunati, da Pogba a Di Maria, passando per De Sciglio e Bremer.