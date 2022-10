Juventus, Paredes ko: il comunicato sull’infortunio

TORINO - "Leandro Paredes, a seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero". A poca distanza dall'indiscrezione rimbalzata dall'Argentina, arriva la conferma della Juventus che, per mezzo di una nota ufficiale, rende noto per quanto tempo il regista ex Psg non sarà a disposizione di Allegri. Tira invece un sospiro di sollievo il ct della Seleccion Scaloni: Paredes dovrebbe recuperare in tempo per i Mondiali in programma in Qatar a metà novembre.