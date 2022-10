Juventus, che Ranocchia! Capolavoro su punizione in Milan-Monza

MILANO - Un destro fatato quanto potente dalla distanza: Filippo Ranocchia ha firmato così la rete (la sua prima in Serie A) del Monza sul Milan al 25' della seconda frazione di gioco. Il portiere rossonero Tatarusanu non ha potuto fare altro che che cercare, senza successo, di arrivare a deviare il pallone che si è insaccato accarezzando il palo alla propria sinistra. Un capolavoro di precisione per Ranocchia. Il centrocampista è di proprietà della Juventus e milita in prestito nella squadra di Palladino e si sta mettendo in luce ora anche per le proprie doti balistiche. "Complimenti a Filippo Ranocchia per il primo goal in Serie A", ha twittato la Juventus Next Gen sul proprio profilo ufficiale. Bianconero dal 2019, Ranocchia dopo l’esperienza nell’allora Under 23 era poi passato in prestito al Vicenza: al rientro a Torino il rinnovo fino al 2026, poi, il 14 agosto scorso, il passaggio al Monza. Continuano insomma a mettersi in mostra i giocatori bianconeri in prestito, dopo l'altrettanto splendido gol di Nicolussi Caviglia in Serie B con il Sudtirol.