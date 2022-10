Juventus, è questione di equilibrio: difesa vuol dire rimonta

L’attacco fa vendere i biglietti, la difesa fa vincere i campionati. Se uno dei più celebrati (e confermati) aforismi del pallone ha ancora ragione d’esistere, questa Juventus può davvero cullare sogni di rimonta. Almeno per reclamare un posto sulla soleggiata terrazza della zona Champions, dato che l’attuale divario dalla vetta rende esercizio ardito quello di compilare una tabella-scudetto. I dati fatti registrare dalla retroguardia – o, meglio, dalla fase difensiva di tutta la squadra – sono infatti sorprendenti, a maggior ragione se paragonati a quelli del recente e ben più glorioso passato dei bianconeri.

In questo momento, infatti, soltanto Lazio (5) e Atalanta (6) hanno incassato meno reti del gruppo di Allegri (7), che però rispetto alle dirette concorrenti nella speciale graduatoria ha disputato una partita in più. Non solo: i bianconeri, con quello di venerdì sera contro l’Empoli, hanno già sommato la bellezza di 6 clean sheet, come soltanto i biancocelesti di Sarri tra le altre diciannove di tutta la Serie A. Numeri lusinghieri, anche se stridono con l’attuale classifica e certo non concorrono a migliorare il potenziale -10 dalla capolista Napoli. Numeri lusinghieri, che sorprendono nel contesto del più travagliato avvio di stagione da qualche lustro a questa parte. Vuoi perché i risultati sono quantomeno altalenanti e vuoi perché non ci sono più i Chiellini e i De Ligt, vuoi perché Bonucci appare in evidente calo e vuoi perché Rugani e Gatti ad oggi non hanno convinto fino in fondo.