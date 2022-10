Conferenza Allegri Benfica-Juventus, dove e quando parla il tecnico in Champions

TORINO - Archiviata la netta vittoria in campionato sull'Empoli, la Juventus è tornata a lavorare al Training Center per preparare la sfida di Champions League contro il Benfica, valida per il 5° turno della fase a gironi. I bianconeri hanno svolto una seduta mattutina di allenamento basata su esercitazioni tecniche in funzione dello sviluppo dell'azione contro il pressing avversario. Domani la squadrà si ritroverà alle 11.30 per l’allenamento e successivamente, nel pomeriggio, partirà per Lisbona. Nella capitale portoghese, alle 18.45, è prevista la conferenza stampa dei bianconeri, che sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale del club.