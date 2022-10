Ottavi Champions: Juve, serve un miracolo. Inter, basta una vittoria

Champions League, tante big rischiano il flop

La Juve per passare il turno dovrà vincere le prossime due gare e sperare che una fra PSG e Benfica non faccia più di un punto nelle rispettive gare e poi guardare la differenza reti. Anche altre big del calcio europeo, come il Barcellona, l'Ajax e l'Atletico Madrid, rischiano di mancare l'accesso agli ottavi di finale: il destino dei catalani è legato all'Inter che, se dovesse battere mercoledì sera i cechi del Viktoria Plzen, pur aggiudicandosi il confronto casalingo contro il Bayern Monaco (finora sempre vittorioso), uscirebbero. Nell'attesa di una qualificazione Benfica, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Liverpool, Marsiglia, Paris Saint-Germain, Porto, Salzburg, Sporting Lisbona e Tottenham. Potrebbero essere eliminate dalla Champions League in questa quinta giornata, sebbene possono ancora arrivare terze e dunque trovare spazio in Europa League, club pluri-detentori del trofeo come il Milan, l'Ajax, l'Atlético Madrid, lo stesso Barcellona, il Copenhagen, la Dinamo Zagabria, l'Eintracht Francoforte, la Juventus, il Bayer Leverkusen, il Maccabi Haifa, il Siviglia, lo Shakhtar Donetsk e lo Sporting Lisbona. Chi ormai non può più andare agli ottavi di Champions, ma qualificarsi ancora per il secondo trofeo dell'Uefa, sono il Celtic Glasgow, il Viktoria Plzen, i Rangers di Glasgow. Possono arrivare matematicamente quarte in questa 5/a giornata il Milan, il Celtic, il Copenhagen, la Dinamo Zagrabia, il Bayer Leverkusen, il Viktoria Plze?, i Rangers e il Siviglia.