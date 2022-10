Ci risiamo: la procura si aggrappa a 400mila euro e ci riprova col calcolo plusvalenze

Dall'avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Procura di Torino, ammonterebbero a 155 milioni di euro le presunte plusvalenze fittizie , derivanti da cessione dei diritti dei calciatori, appostate nei bilanci della Juventus fra il 2019 e il 2021. Ipotizzate violazioni dei principi di contabilità internazionale relative alla esposizione nel conto economico degli importi derivanti dalle cessioni dei calciatori, che non sono indagati, Emre Can al Borussia Dortmund (14 mln) e Simone Muratore all'Atalanta (3,8 mln).

Juventus, nascosta erosione capitale sociale

Come si ricava dall'avviso di conclusione delle indagini, ecco gli addebiti che la procura di Torino muove a carico del club bianconero: erosione del capitale sociale nascosta, attività in Borsa proseguita "indebitamente" pur "in presenza di un patrimonio netto negativo", indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni Iva tra il 2019 e il 2021 che hanno consentito di "detrarre indebitamente l'imposta per un ammontare complessivo di 409.452 euro".

“Falso in bilancio”: perché la Juve fa sempre più rumore