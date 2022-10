Benfica-Juventus, Vlahovic e il gol senza la goal line technology

Attimi di confusione durante Benfica-Juventus. Nel match cruciale per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League i bianconeri, dopo aver subito il gol dell'1-0 da Antonio Silva, avevano riportato il risultato in parità con il gol di Dusan Vlahovic al 22'. Inizialmente la rete era stata annullata per fuorigioco di Kean, che sembrava aver toccato il pallone poco prima di entrare in porta.