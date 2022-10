Juventus, Vlahovic ko col Benfica: infortunio, le condizioni

LISBONA (Portogallo) - Nell'amara notte del Da Luz la Juventus non solo ha perso 4-3 contro il Benfica dicendo addio alla Champions League ma torna a Torino con l'ansia per la situazione di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, che aveva contribuito al gol del momentaneo 1-1 e ha avuto anche l'occasione per pareggiare sul 2-1 nella prima frazione, ha dovuto abbandonare il campo nella ripresa lasciando spazio al giovane Soulé: dietro alla sostituzione c'è un problema fisico. Vlahovic ha chiesto di essere sostituito senza cercare di forzare sperando che la decisione di fermarsi subito possa minimizzare il tempo di recupero.