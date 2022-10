Benfica-Juventus, Locatelli e gli ultimi 20' : "Una squadra con le p..."

LISBONA (Portogallo) - "Non ho parole, c'è grande dispiacere. Gli ultimi 20' sono stati da grande squadra con le p... Ma il primo tempo non è stato all'altezza. Abbiamo sbagliato l'approccio, tutti, non solo Cuadrado sul 2-1. C'è stato il rischio di una partitaccia, dobbiamo portarci a casa la reazione e prenderci l'Europa League". È l'analisi offerta da Manuel Locatelli ai microfoni di Mediaset al termine di Benfica-Juventus, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League vinto dai lusitani 4-3 e costato ai bianconeri l'eliminazione dalla competizione.