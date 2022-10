Benfica-Juventus, Del Piero: "Partita pessima"

LISBONA (Portogallo) - Anche Alessandro Del Piero ha commentato la deludente eliminazione dalla Champions League della Juventus dopo il ko per 4-3 a casa del Benfica. Le sue parole da Lisbona: "Gli ultimi 20 minuti hanno dato un pizzico si speranza perché si è visto lottare e fare gol, ma la riflessione totale della partita è pessima. Primo tempo dominato dal Benfica così come parte del secondo. La Juve ha avuto la possibilità del 4-4, ma è anche vero che loro hanno avuto la possibilità di fare il quinto. Per larghi tratti il Benfica ha dominato".