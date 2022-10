Crisi Juventus, anche Moggi chiede i giovani: il post che scatena i tifosi

TORINO - L'eliminazione della Juve dalla fase a gironi di Champions League fa rumore, per ovvie ragioni. La squadra di Allegri ha raccolto a malapena 3 punti nel girone H e ora, nell'ultima giornata contro il Paris Saint-Germain, si giocherà il passaggio in Europa League con il Maccabi Haifa, ieri sconfitto 7-2 proprio dai parigini. Su Twitter, Luciano Moggi ha caldeggiato il lancio di alcuni giovani in maniera permanente nella formazione titolare: "Oggi a Vinovo l'aria è ben ossigenata. Se i vecchi non lanciano le stampelle per mettersi a ballare, lasciamo che siano i giovani a condurre le danze. La maglia non veste solo petti ignudi, si deve appiccicà alla pelle!", ha scritto l'ex dirigente bianconero. A tal proposito, non sono mancati i diretti riferimenti nel caso: Moggi, infatti, ha menzionato attraverso gli hashtag Kean, Miretti, l'argentino Soulé, Gatti e Iling-Junior.