Dal Benfica al Benfica: cosa fanno i protagonisti dell'ultima Juve in Europa League

È sempre più probabile il passaggio della Juventus dalla Champions all'Europa League. Dopo la sconfitta di Lisbona contro il Benfica sarà il duello a distanza con il Maccabi a determinare se la squadra di Allegri arriverà terza e, dunque, scivolerà nella competizione erede della Coppa Uefa. Sono passati quasi otto anni dall'ultima sfida bianconera in Europa League, da quella semifinale di ritorno allo Stadium conclusasi 0-0 il primo maggio 2014. Un risultato che non permise alla Juventus di ribaltare il ko dell'andata (2-1) e di raggiungere la finale di Torino contro il Siviglia. Vediamo chi scese in campo quella sera.