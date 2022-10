TORINO - 4 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 2 Coppe Italia: questo il palmares di Arturo Vidal con la maglia della Juventus. Il cileno, a Torino, ha lasciato un ricordo indelebile essendo stato uno dei pilastri che hanno formato la mediana bianconera capace di accarezzare il sogno Champions nella finale di Berlino persa contro il Barcellona. Sui social, l'attuale calciatore del Flamengo, ha voluto lanciare un messaggio alla sua ex squadra pubblicando una foto proprio della stagione 2014/2015, quando la formazione di Allegri riuscì ad arrivare all'ultimo atto della massima competizione europea eliminando in semifinale il Real Madrid. E proprio della serata del 13 maggio 2015, con l'1-1 del Bernabeu che valse il passaggio del turno, è lo scatto pubblicato.

Vidal e i trionfi della Juventus del passato: la foto social è virale

Un tag per tutti i compagni di quell'avventura, da Buffon a Marchisio fino a Pogba e Bonucci (gli unici due ad essere ancora in squadra) con quattro coppe sotto forma di emoticon a ricordare i quattro titoli italiani vinti con la Juve: così Vidal è stato preso d'assalto dai tanti tifosi che hanno commentato la sua story invocando addirittura il suo ritorno in bianconero. Una foto che arriva il giorno dopo della cocente eliminazione della squadra di Allegri dalla Champions League con il pesante ko rimediato a Lisbona. La foto di Vidal esalta i trionfi del passato della Juve: che possa essere un tentativo per spronare l'attuale formazione in piena crisi d'identità?