Conferenza Allegri Lecce-Juventus, quando parla il tecnico in Serie A

TORINO - "Nuovo impegno in campionato all'orizzonte per la Juventus. Sabato, infatti, i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Lecce. Fischio d'inizio previsto per le ore 18:00. Domani nuovo appuntamento al mattino al Training Center. A seguire, alle ore 14:00, Mister Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia, prima della partenza in direzione Lecce". Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale la Juventus rende noto il programma in vista del prossimo match di campionato, che vede i bianconeri impegnati in Salento allo stadio Via del Mare.