Pogba, quando rientra nella Juventus. Marchisio lo incita: "Dai, dai, dai"

TORINO - Paul Pogba, operazione rientro. Con calma, senza affrettare i tempi. Dopo l'operazione al menisco, il francese sta lavorando duro, ma ancora non in gruppo (a differenza di Federico Chiesa). La Juventus ha postato un video dove mostra il lavoro del centrocampista in piscina, con i pesi. Tra i commenti, quello di Claudio Marchisio che scrive il suo incoraggiamento: "Dai.... dai... dai", con il fuoco che brucia di passione bianconera. Qualche cattivello non manca. E dice: "Si allena con gli attrezzi della Juve per il Mondiale con la Francia".