Lecce-Juventus, Allegri e il dubbio in difesa. In mezzo Miretti con Rabiot

INVIATO A LECCE - Allo stadio di Via del Mare, dove il Lecce davanti ai propri tifosi non ha ancora vinto, quattro pareggi e una sconfitta, la Juventus di Massimiliano Allegri prova a proseguire la rimonta in campionato dopo le due vittorie di fila con Torino ed Empoli. La seconda miglior difesa del campionato, quella bianconera ( col dubbio Rugani-Gatti-Bonucci ), contro il secondo peggior attacco della Serie A sono le premesse statistiche più evidenti di un match che la squadra torinese non può sbagliare dopo l’eliminazione in Champions a seguito della sconfitta a Lisbona con il Benfica.

Allegri: Miretti, alzati e corri

Dopo sette partite in cui si è accomodato in panchina a inizio gara riecco un posto da titolare per Fabio Miretti, chiamato ad accendere un attacco previsto con Milik unica punta visto che Vlahovic è rimasto a Torino per la preoccupante ricomparsa del fastidio all’adduttore che lo terrà verosimilmente out anche per la gara di mercoledì sera a Torino con il Psg in cui la Juve cercherà di non perdere il terzo posto è quindi garantirsi l’accesso all’Europa League.