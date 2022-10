Verso Juventus-Psg: Di Maria e Bremer parzialmente in gruppo. Quando parla Allegri

Archiviato il successo in campionato contro il Lecce (il terzo consecutivo in Serie A) la Juventus si concentra ora sul match di Champions League contro il Paris Saint Germain in programma alle 21 di mercoledì 2 novembre all'Allianz Stadium. Estromessa dalla possibilità di qualificarsi agli ottavi dopo la sconfitta in Portogallo contro il Benfica, la squadra di Allegri dovrà battere i francesi, che saranno privi di Neymar, per essere sicuri di un posto in Europa League ed evitare brutte sorprese dal Maccabi Haifa, a pari punti, che affronterà i portoghesi in casa.