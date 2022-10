Juve, 16 ko muscolari accusati da 11 giocatori: tutto bene con la preparazione?

Impressionante . Non c'è un aggettivo più appropriato quando si descrive la situazione dei bianconeri indisponibili per la partita con il Psg che, mercoledì, dirà se la Juve potrà almeno giocare in Europa League , essendo stata eliminata dalla Champions con un turno d'anticipo. L'ultima tegola è caduta stamane sul capo di Paul Pogba : affaticamento muscolare, stop di almeno dieci giorni, convocazione mondiale a rischio. Poi ci sono: McKennie , Iling-Junior , Di Maria , Bremer , Paredes , De Sciglio , Vlahovic , Danilo (squalificato), con Chiesa , Kaio Jorge e Aké candidati al rientro soltanto all'inizio del 2023. Stamane su Tuttosport , Marina Salvetti ha firmato un'analisi approfondita dell'emergenza che non finisce mai. Un dato spicca su tutti: con il ko di McKennie, sono saliti a 16 gli infortuni muscolari accusati da 11 giocatori. Aggiungendo gli infortuni traumatici, il numero totale sale a 23.

Se è evidente che, in questo caso, la preparazione non c'entri, sempre più forte è la preoccupazione per i ripetuti stop che chiamano in causa la preparazione atletica della squadra, a cominciare dal precampionato, quando gli allenamenti cominciarono alla Continassa l'11 luglio, ma vennero interrotti quasi subito, incipiendo la partenza per la tournée americana (il 26 luglio partita con il Barcellona; il 30 luglio con il Real Madrid). La domanda del giorno è: ne valeva la pena? È un caso che il TurboNapoli abbia avuto molti meno problemi della Juve, avendo sostenuto una preparazione all'antica, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro? No che non è un caso. E ancora: gli infortuni muscolari sono stati 16 distribuiti fra 11 giocatori: le ricadute potevano essere evitate? All'imponente staff di Allegri (18 membri) l'ardua risposta.