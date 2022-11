Juventus, buon compleanno: 50 stelle per 125 anni

Centoventicinque anni e cinquanta stelle, cifre tonde di una storia che brilla luminosa nel cuore dello Juventus Stadium. Buon compleanno Juventus, anche dalle cinquanta leggende che oltre ai tantissimi titoli in maglia bianconera hanno portato in dono Mondiali e Palloni d’Oro. Dal presidentissimo Boniperti a Del Piero, l’elenco del firmamento juventino è composto soltanto da pezzi di storia che indossando questa maglia hanno scritto pagine indelebili per la società. Ecco la Walk of Fame della Juventus!