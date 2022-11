Juventus: tutto sul rientro di Kaio Jorge, tra Next Gen e Brasile

TORINO - (e.e.) Conto alla rovescia per il rientro di Kaio Jorge nella Juventus . Operato il 24 febbraio al tendine rotuleo, sta ultimando la fase di riabilitazione e a breve tornerà a calcare il campo per riprendere confidenza con il pallone e con i compagni. Si era infortunato contro la Pro Patria. Questo il comunicato post ko: «Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale della Juventus, il Dott. Marco Freschi , è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 8 mesi». Ecco, la tabella è stata seguita perfettamente e adesso ci siamo. Accompagnato nel viaggio anche da Amil Henrique Lopes , il fisioterapista personale che ha pubblicato via via i reportage del recupero attraverso il duro lavoro, il ventenne brasiliano è determinato a ritornare a segnare e convincere la Juventus che il suo acquisto dal Santos non è stato un azzardo.

Mano Menezes vuole Kaio Jorge

Ma qual è il programma migliore per ricominciare l'avventura? L'intenzione di base è fargli giocare un po' di gare con la Next Gen in Serie C, in modo da riprendere confidenza con il campo e con la squadra. Poi a gennaio ci sarà il bivio: in Brasile diversi club lo hanno chiesto in prestito. Tra questi l'International di Porto Alegre. Il tecnico Mano Menezes lo ha chiesto esplicitamente come primo tassello per rafforzare la squadra. Il bomberanno del Pernambuco freme dalla voglia di risentirsi un giocatore. Quindi, con la Juventus sceglierà la strada migliore che gli consenta di tornare al top. Prima, però, la palla, il campo, gli scatti, i tiri. Intanto, figura nel lungo elenco degli indisponibili di Max Allegri con illustri campioni, come Paul Pogba e Fede Chiesa.