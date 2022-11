Youth League, Juventus-Psg vale la vetta del girone

Il traguardo minimo è stato raggiunto, con un turno d’anticipo per giunta, ma ora la Juventus Under 19 vuole fare un passo in più. Per compiere un balzo, in realtà, all’interno del prestigioso tabellone della Youth League, percorso fino alle semifinali pochi mesi fa soltanto. Il gruppo di Montero, con la clamorosa rimonta di una settimana fa a Lisbona contro il Benfica, ha certificato con l’ausilio dell’aritmetica il passaggio della fase a gironi. Ma domani pomeriggio (ore 16), a Vinovo, contenderà al Psg la vetta della classifica . Non esattamente un dettaglio, in questo caso: se le prime di ogni raggruppamento volano direttamente agli ottavi, infatti, le seconde devono passare per le forche caudine dello spareggio con le migliori tra le vincenti dei campionati nazionali . Un impegno di cui i bianconeri farebbero volentieri a meno, a patto però di superare gli scatenati parigini. Che, in Italia, si presenteranno forti di due punti in più in graduatoria e della prova di forza mostrata nella gara d’andata.

Abbondanza offensiva per Montero

A Parigi, all’esordio nella manifestazione, la Juventus era infatti caduta con un rocambolesco 5-3, in cui i giovani di Camara erano stati capaci di segnare cinque reti in una sola frazione, la prima, facendo scorrere i titoli di coda sulla gara ben prima del triplice fischio. La partita di domani, in questo senso, avrà anche il sapore della rivincita per Dellavalle e compagni, oltre che il rigore di un probante test per verificare se e quanto si sia alzata l’asticella della competitività ai massimi livelli. Un’asticella, in ogni caso, portata un’abbondante spanna più su dalla brillante eliminazione dei campioni in carica della Youth League, il Benfica appunto, con 90’ d’anticipo. Montero dovrà trovare la giusta quadra per schierare in campo la solita formazione propositiva e spavalda, senza però offrire il fianco alle letali ripartenze dei francesi. Le armi non mancano: da Hasa a Yildiz, da Mbangula a Turco. Ma il tecnico bianconero ne sta lustrando una in più: la punta Mancini, dopo un periodo di adattamento al nuovo contesto, sta iniziando a sfoggiare i colpi di qualità, come dimostrato in occasione della doppietta valsa bottino pieno, a Cesena, nell’ultimo turno di campionato.