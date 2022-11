TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri ospita mercoledì il Paris Saint-Germain nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Per i bianconeri l'obiettivo è quello di chiudere al terzo posto per poter accedere agli spareggi di Europa League contro le seconde classificate e non perdere contro i parigini potrebbe evitare anche un record spiacevole. Ecco quali sono tutte le curiosità e le statistiche del prossimo match dell'Allianz Stadium.