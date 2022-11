Juventus, gli auguri che emozionano: Locatelli gobbo vero

TORINO - (e.e.) Nel giorno del compleanno della Juventus, 125 portati bene seppure con acciacchi del momento, i giocatori dedicano post emozionali. Da batticuore quello di Manuel Locatelli, gobbo fino alla fine , dall’inizio. «Si possono scrivere e dire tante cose ma a volte le parole non servono. Auguri Juve», il messaggio del centrocampista. Durante la lunghissima, ed estenuante, trattativa con il Sassuolo, ha giocato una parte fondamentale, andando in pressing su Carnevali : voleva la Juve, solo la Juve, la sua Juve di cui è tifosissimo. E poi tanti altri post. Danilo con la mano sul cuore, Vlahovic da asso bianconero e via scrivendo. Un giorno speciale, da festeggiare giocando una partita orgogliosa contro il Psg di Messi e Mbappé .

Marchisio, il contributo visivo

Non poteva mancare poi il contributo di Claudio Marchisio che posta il video di bimbo juventino in gol dopo la galoppata. E scrive parole al miele: «Fin da bambino sei stata la mia armatura. Sei cucita sulla mia pelle, sei parte del mio DNA. I miei occhi raccontano la mia storia, le mie cicatrici tutto il mio amore. Ho dato tutto per te, perché tu mi hai dato tutto. Per sempre, tanti auguri Juventus».