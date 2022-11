Champions, Juventus-Psg tra dispetti e affari: da Rabiot a Donnarumma

Da Torino a Parigi, andata e ritorno, tra colpi proibiti, dispetti, trattative, affari, geopolitica e gossip. Sono storie che ciclicamente si ripetono, a ogni sessione di mercato o a ogni riunione dei vertici del calcio. Tra Juventus e Psg ce ne sono di aneddoti da raccontare, spesso al di fuori di ciò che succede in campo. Uno schiaffo che è rimasto nell’immaginario collettivo bianconero è quello per l’allora 18enne Kingsley Coman, preso dalla Juventus nel 2014 a parametro zero proprio dal Psg: la sua storia a Torino non è stata lunga e non ha lasciato il segno, se non un sostanzioso investimento dopo la cessione al Bayern Monaco. Però ai tempi la telenovela fece un certo scalpore e qualche mese fa lo stesso attaccante ne aveva parlato così: «L’addio al Psg? Non fu una questione economica. Pensavo di giocare di più ma il club non me lo garantiva, così avevo chiesto di andare in prestito, non lo accettarono e per questo presi quella decisione e firmai per la Juventus. E devo dire che rifarei la scelta altre cento volte. La Juve mi ha permesso di crescere, di esprimermi ai massimi livelli, di potermi confrontare con il top del calcio in Europa. Poi è arrivato il Bayern Monaco dove ho ottenuto la consacrazione definitiva: al Psg vogliono i risultati subito ma non facendo crescere i giovani non si ottengono, bisogna aspettare tre o quattro anni. Non hanno avuto pazienza».