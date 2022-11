La Superlega incontra l'Uefa: l'ad Reichart a Nyon la prossima settimana

TORINO - Nell' intervista a Tuttosport del 21 ottobre , Bernd Reichart, amministratore delegato della A22, la societa della Superlega, aveva dichiarato: «Se Ceferin vorrà andrò a parlare anche con lui e l'Uefa. Al momento gli abbiamo spedito una lettera che lui ha ricevuto e ha fatto sapere che risponderà a tempo debito. Aspettiamo». Probabilmente Ceferin (o chi per lui) ha risposto, perché alcuni media spagnoli oggi segnalano la possibilità che Reichart sia a Nyon la prossima settimana per un vertice nel quale illustrare il nuovo progetto di competizione ai vertici Uefa.

Cosa si diranno

Ma cosa dirà? Sempre a Tuttosport, Reichart aveva spiegato che i confronti con tutte le componenti del calcio (dai tifosi alle istituzioni passando per giocatori e club) nascevano dall'esigenza di far nascere un progetto condiviso per un nuovo scenario delle competizioni europee. «Parleremo con tutti coloro che hanno a cuore il futuro del calcio europeo, che è un problema anche di cultura. Il calcio è l’unico sport veramente globale nel mondo. È nato in Europa e si è espanso ovunque nel corso del secolo scorso, ora affronta una crisi di interesse, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Possiamo ignorarla, ma il risultato è che il calcio europeo finirebbe per diventare sempre meno rilevante e l’Europa stessa perderebbe un elemento importante della sua cultura».

Ceferin o no?

Al momento l'incontro non è confermato ufficialmente, così come non è chiaro se Reichart incontrerà proprio Ceferin (che non più tardi di una settimana fa ha dichiarato sprezzante: «La Superlega non è calcio e non si farà mai») o altri dirigenti. Resta, tuttavia, immutata la posizione della A22 e della Superlega di voler collaborare con tutti, Uefa compresa.