Kean, infortunato n. 24. Juve, se non basta l'autocritica di Allegri

Il comunicato ufficiale della Juve è stringato, ma esaustivo: "Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto, durante l'allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato un'infiammazione a livello della cicatrice, esito di un precedente infortunio del retto femorale".

E con questo, dall'inizio della stagione il numero degli stop sale a 24; gli infortuni muscolari sono stati 16, complessivamente hanno riguardato 11 giocatori. A sorpresa, Allegri ha convocato Chiesa, che si era gravemente infortunato il 9 gennaio scorso: la decisione non è legata un possibile impiego part time del campione d'Europa, semmai alla volontà di riportarlo in gruppo in occasione di una gara così importante, qual è quella con i francesi.

Ieri, presentando il confronto, a proposito di Chiesa l'allenatore aveva affermato: "Momentaneamente, Federico non è nelle condizioni ideali per affrontare una partita. L'ho visto dopo LIsbona, poi, per recuperare gli sono serviti quattro giorni. Speravo di averlo il più presto possibile, ma, ad oggi, non è così". La nota comunque positiva di Chiesa è offuscata dall'emergenza infortuni che, malauguratamente, sembra non avere fine. A questo proposito, Allegri ha fatto autocritica: "Infortuni muscolari? Sicuramente avremo sbagliato qualcosa". Meglio tardi che mai, ripensando anche alla tournée americana di luglio che segnò l'inizio di una serie di jatture, inaugurata dal ko di Pogba, addì 24 luglio, cui hanno fatto seguito la terapia conservativa, purtroppo inefficace; l'intervento chirurgico eseguito il 7 settembre; il ritorno in gruppo il 18 ottobre, la ricaduta e l'annuncio dell'agente Rafaela Pimenta che Paul dovrà rinunciare al Mondiale.