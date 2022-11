Juve-Psg, Del Piero e l'elogio a Fagioli: "Mi ha impressionato una cosa"

"Troppi infortuni? Purtroppo è una costante di questa annata della Juve. Non è una buona notizia in campo, Allegri ha dovuto spesso fare giocare i soliti giocatori in partite ravvicinate, c’è una tensione diversa. Il Psg vola e la Juve fa fatica anche in campionato". Così Alessandro Del Piero negli studi di Sky Sport prima della partita tra Juventus e Psg .

Del Piero su Europa League e Fagioli

L'ex capitano dei bianconeri ha parlato della possibilità della Juve di andare in Europa League: "Penso sia fondamentale. La Juve dopo i Mondiali avrà più giocatori e la rosa per competere ad alto livello. E’ fondamentale per il morale, per il lato economico, per sentirsi vivi, respirare l’aria europea e provare a prendere quel trofeo. Non è la Champions sognata da tutti i tifosi juventini, ma rappresenta molto di più del trofeo, confrontandosi con realtà in difficoltà e fare passi in avanti". Su Fagioli: "La delicatezza del tocco mi ha fatto impressione. Sono felice per lui, si vede la gioia. Ha fatto un debutto strepitoso. Aveva fatto vedere cose dal punto di vista tecniche molto molto buone. Se lo merita, spero ne faccia tanti altri per lui e la Juve".