Juventus-Psg, Bonucci: "Spunti positivi ma non parliamo di felicità"

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Juve in Champions contro il Psg. I bianconeri sono retrocessi in Europa League e il difensore bianconero ha dichiarato: "Uscire con una sconfitta non può renderci felici. Certo ci sono spunti positivi come la prestazione e il rientro di Chiesa, ma non parliamo di felicità. Tutti i giocatori che fanno parte della rosa sono importanti, dai 18 ai 35 anni. Un obiettivo ci è sfuggito, ora ci aspetta una partita importantissima per cercare di accorciare in campionato su chi ci sta davanti".