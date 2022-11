Juventus-Psg, Fagioli grande tra i grandi: statistiche impressionanti

TORINO - Dopo il meraviglioso gol (alla Del Piero) con il quale ha piegato il Lecce regalando l'ultima vittoria in campionato alla Juventus, Nicolò Fagioli è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri dal primo minuto nella supersfida di Champions League contro il Psg. Nonostante la giovane età e il tenore degli avversari, il 21enne di Piacenza si è fatto trovare pronto e ha fornito una prestazione superlativa risultando il migliore in campo tra le fila bianconere. Per lui ha speso parole al miele anche Alex Del Piero. Inoltre, a certificare la sua partita maiuscola ci sono anche i dati.