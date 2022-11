Riga, tifosi con la maglia della Juve di Vlahovic provocano la Fiorentina

RIGA (Lettonia) - La Fiorentina di Vincenzo Italiano è impegnata a Riga contro l'RFS in occasione dell'ultima giornata della fase a gironi della Conference League. Durante il primo tempo i telecronisti di Sky Sport hanno fatto notare una curiosità nella curva dei padroni di casa poi scovata dalle telecamere: due tifosi, per stuzzicare gli avversari, vestono la maglia della Juventus, storica rivale dei viola, e uno dei due veste quella della passata stagione con il numero 7 di Dusan Vlahovic che arrivò a Torino a gennaio del 2022 (proprio dalla Fiorentina) e, con la 9 non disponibile, scelse il 7 che fu fino a qualche mese prima il numero di Cristiano Ronaldo.