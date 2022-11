Juventus fuori dalla Champions: come cambia il ranking Uefa

La Juventus non ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League ed è stata eliminata nella fase a gironi. La formazione di Allegri, infatti, ha avuto un pessimo rendimento nell'attuale edizione di Champions, rimediando 5 sconfitte in sei partite, ottenendo appena tre punti e chiudendo al terzo posto nella classifica del gruppo con Psg, Benfica e Maccabi Haifa. I bianconeri si devono accontentare della retrocessione in Europa League: giocheranno i playoff della vecchia Coppa Uefa. La clamorosa disfatta in Champions, però, non ha avuto ripercussioni sulla posizione della Juve nel ranking Uefa.