Vlahovic, l’ovazione dello Stadium prima di Juventus-Inter

TORINO - "Sarà un Derby d'Italia che inizierà in modo speciale, prima ancora del fischio d'inizio. Uno Juve-Inter prima del quale l'Allianz Stadium, che sarà caldissimo per la grande sfida, tributerà una grande ovazione a Dusan Vlahovic. Il campione bianconero anche per ottobre è MVP of the Month powered by FIFA23: lo hanno deciso i tifosi bianconeri, votandolo dopo ogni partita. Vlahovic riceverà il premio alla fine del riscaldamento, come sempre: e l'applauso cominciamo a tributarglielo fin d'ora. Bravo, Dusan!". Per mezzo di una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la Juventus fa sapere che il bomber serbo ex Fiorentina è stato eletto dal popolo bianconero calciatore del mese di ottobre.