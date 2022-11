Juventus-Inter, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

TORINO - C'è grande attesa a Torino per il Derby d'Italia tra Juventus ed Inter, in programma domenica 6 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium. Il club bianconero, reduce da tre vittorie consecutive in campionato e dalla sconfitta con il Paris Saint-Germain al termine di una bella prestazione e che non ha pregiudicato l'accesso ai playoff di Europa League (lunedì 7 il sorteggio), ha fatto sapere sul proprio sito ufficiale che che "per domani l'allenamento è fissato per il pomeriggio e a seguire, alle ore 19:00, Mister Allegri presenterà la sfida contro i nerazzurri nella consueta conferenza stampa della vigilia".