Juventus, Barzagli: "Giovani? La maglia pesa, ma stanno dando tanto". E su Fagioli...

TORINO - In un collegamento su DAZN, l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha commentato la svolta verso i giovani messa in atto da Allegri nell'ultimo periodo: "C'è da capire che un ragazzo ha bisogno anche di fiducia, di giocare e sentirsi dentro il gruppo. Quindi, a volte, quando hai pochi minuti non è semplice. Però sono lì alla Juve, ce l'hanno".

Juventus, Barzagli e la svolta dei giovani

Proseguendo nel suo ragionamento Barzagli è entrato più nello specifico: "Io ho conosciuto Fagioli, Miretti no. Ha una grande tecnica e sa giocare a calcio. Normale che giocare nella Juventus a questa età non sia semplice, è un peso, perché ci sono tante aspettative in questo momento in cui le cose non vanno come ci si aspettava. Lanciare questi ragazzi, vedere questa energia, sicuramente sta dando tanto".