Juventus e C2C insieme per celebrare i 20 anni del Festival di Torino

TORINO - "Continuano le attività di Juventus oltre il calcio, con la musica grande protagonista. In questi giorni, a Torino, va in scena il C2C Festival, nato nel 2002 come Club To Club e che quest’anno celebra i suoi vent’anni". Questo il comunicato del club bianconero che ha annunciato l'importante collaborazione per festeggiare il ventennale del grande evento musicale del quale la Juventus è official partner. Una collaborazione che nella quattro giorni di musica nel capoluogo piemontese, dal 3 al 6 novembre con 35.000 partecipanti da 40 nazioni da tutto il mondo, porterà il club bianconero ad ospitare all'Allianz Stadium un grande show di avvicinamento al Derby d'Italia contro l'Inter.