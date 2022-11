Juventus-Inter, Allegri: "Bremer e Di Maria recuperati, per Vlahovic ho un dubbio"

TORINO - "Partita importante, importante perché è il derby d'Italia, è Juve-Inter, è comunque una partita sempre molto sentita, ad alta tensione ed è bella da giocare. Bremer e Di Maria sono recuperati, per Vlahovic ho ancora qualche dubbio . Domattina vedrò se è a disposizione, non sta bene, ha saltato giorni di allenamento. Ha quest'infiammazione pubalgica, dovrò valutare domattina. Se mi darà disponibilità, verrà in panchina. Sennò evito di portare un giocatore che non può giocare. Gli altri due li valuterò, se uno partirà dalla panchina, se farli entrare dalla panchina o se giocheranno tutti e due". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby d'Italia con l'Inter in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium.

Allegri su Bonucci, Bremer, Di Maria e Locatelli

"Bremer o Bonucci? Staffette ipotizzabili sono sempre difficili, sceglierò e a partita in corso vedremo come va la partita, se ci sarà bisogno. Le sostituzioni saranno importanti. Bonucci e Di Maria titolari? Non lo so, domattina valuterò e deciderò, durante la partita ci sarà bisogno di tutti. Locatelli? La formazione non l'ho ancora decisa, poi vedremo. Non è come il Paris, sarà una partita diversa".