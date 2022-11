Juventus, trasformismo e tradizione: le 50 formazioni diverse di Allegri in 50 gare

Cinquanta sfumature di Max. Come il numero di partite collezionate in campionato da quando è tornato alla Juventus, se si sommano le 12 giornate già disputate in questa stagione alle 38 della passata. E come il numero di differenti formazioni disegnate sulla proverbiale lavagnetta e poi schierate in campo al fischio d’inizio, mai una uguale all’altra. Un marchio di fabbrica di Allegri, certo, quello di strizzare l’occhio al trasformismo, in quanto a moduli e a interpreti. Ma una venatura, in questo caso, acuita dall’emergenza infortuni che ha condizionato l’ultimo anno e mezzo alla Continassa. Perché nella singolare statistica non c’è soltanto la gestione delle risorse e delle forze in gruppo, non ci sono soltanto gli avvicendamenti per meglio adeguarsi all’avversaria di turno. Ci sono anche i problemi fisici che hanno costretto Szczesny e Perin all’alternanza o Di Maria a disputare soltanto 5 gare dall’inizio. Ci sono le scelte che hanno portato all’addio di Zakaria, ma soltanto dopo il match da titolare all’esordio con il Sassuolo. E c’è la crescita dei giovani, con la prima volta da titolare di Soulé a Lecce e una settimana dopo, chissà, quella di Fagioli stasera con l’Inter per quella che sarebbe così la 51ª formazione differente dall’agosto 2021 a oggi.