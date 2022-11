Juventus-Inter i convocati di Allegri: Vlahovic è out

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma stasera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Il tecnico bianconero non ha convocato Dusan Vlahovic confermando i problemi fisici che l'attaccante serbo soffre ancora dal match di Champions contro il Benfica. Per un Vlahovic out ci sono due rientri importanti per Allegri: Angel Di Maria e Gleison Bremer che potrebbe partire subito titolare.