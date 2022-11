Vlahovic dopo Juventus-Inter: "Non poter lottare è la cosa che mi fa più male"

La Juve vince 2-0 contro l' Inter e con un solo colpo supera in classifica Roma , Udinese , ma soprattutto la squadra di Inzaghi . Rabiot e Fagioli regalano tre punti preziosi ad Allegri che con la vittoria di questa sera prosegue la striscia positiva in campionato e arriva a quota quattro vittorie di fila. Senza Vlahovic , ma con un ritrovato Bremer : i bianconeri dopo i primi 45' un po' in difficoltà trovano un super gol di Rabiot e chiudono la partita con la seconda rete in bianconero del giovane Fagioli . Nel seondo tempo il Var ha annullato un gol a Danilo per un tocco di mano.

Vlahovic esulta sui social: "Ora gioiamo tutti insieme"

Premiato come MVP di ottobre, Dusan Vlahovic ha assistito al riscaldamento dei compagni da bordocampo ed è stato bersagliato dai tifosi dell'Inter con fischi e insulti razzisti. Alla fine della partita l.'attaccante bianconero ha espresso tutta la sua gioia con un post social: "Non poter lottare con i miei compagni è la cosa che mi fa più male, ma con il cuore sempre con voi! Per chi ha sofferto allo stadio, per chi in campo e per chi a casa. Ora gioiamo tutti insieme ".