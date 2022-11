Juventus-Inter, Rabiot: "Vogliamo lo scudetto. Fuori dicono tante cose..."

TORINO - "C'è la determinazione. Siamo uniti, tutti insieme. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma ne siamo usciti. Anche stasera c'è stata grande unità. Abbiamo voglia, determinazione. Non molliamo fino al 90'. Abbiamo fatto una bella partita. Qui c'è bisogno di tutti, giovani e più anziani. Anche dello staff medico". Così Adrien Rabiot ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Juventus in casa contro l'Inter .

Rabiot come Platini e Zidane

Rabiot dopo Juventus-Inter

Il centrocampista francese ha aggiunto: "Fuori dicono tante cose anche sui calciatori infortunati, che ci sono calciatori che non vogliono giocare perché c'è il Mondiale: non è così, vogliamo giocare e vincere anche il campionato, quindi siamo tutti concentrati. Dopo quattro anni mi sento un leader in campo. Secondo me non bisogna parlare tanto nello spogliatoio, ma in campo. Ed è quello che voglio fare".